Més de 200.000 € per a neteja del tren de la Pobla fins al 2020

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha adjudicat la neteja de les estacions i trens de la línia Lleida-la Pobla de Segur durant els propers tres anys, fins al 2020, per un total de 204.484 euros.

Part d’aquests treballs s’han adjudicat a Fundació Privada Ilersis per 97.025 euros; mentre que un segon lot serà per a Acciona Facility Services Empleo Social Barcelona SL per 107.459.

D’altra banda, els treballs a l’estació de la Pobla de Segur segueixen el seu curs i actualment l’edifici es veu desposseït de l’antic emblanquinament de les parets. L’immoble acollirà un centre dedicat a impulsar el turisme en bicicletes BTT.