Mor atropellat a Seròs al creuar en bicicleta la carretera cap a Maials

Redacció / L.G. Actualitzada 20/08/2017 a les 08:52

Circulava després del capvespre sense superfícies reflectores i la identitat encara es

desconeix

© Vista del lloc de l'accident d'ahir a Bossòst. Clara Villar

Un home va morir ahir a la nit a Seròs al ser atropellat per un automòbil quan intentava creuar muntat amb bicicleta la carretera que uneix aquesta localitat amb Maials. Una ambulància medicalitzada es va traslladar al lloc dels fets després de rebre avís de l’accident a les 21.13 hores. El personal mèdic va poder reanimar-lo al mateix lloc del sinistre, encara que no van poder fer res per salvar- li la vida davant de la gravetat de les ferides. No portava cap documentació que permetés identificar-lo, si bé veïns van assenyalar que l’havien vist en alguna ocasió a Seròs i que probablement era un treballador temporer a la campanya de la fruita. L’home mort recorria un camí lateral de la carretera quan, a l’alçada del pont entre Seròs i Maials, va decidir creuar la calçada. Circulava sense casc, llums ni elements reflectors que facilitessin la visibilitat a la nit, segons van apuntar fonts municipals arran de les primeres informacions rebudes dels Mossos.



D’altra banda, la conductora que va morir divendresal sortir de la via i caure per un barranc a Bossòst és una veïna de Vielha de 40 anys, segons el Servei Català de Trànsit. L’accident va tenir lloc a les 19.43 al punt quilomètric 176 de l’N-230, al terme municipal de Bossòst. Per causes que es desconeixen i que s’investiguen, la conductora i única ocupant del vehicle va perdre’n el control i va caure per un desnivell, la qual cosa li va causar la mort. Anava en direcció Vielha.



Segons Trànsit, fins al lloc de l’accident es van traslladar 5 patrulles dels Mossos i 4 dotacions dels Pompièrs d’Aran, que van haver de fer tasques d’excarceració per treure la víctima del vehicle. També hi van treballar unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques, que no van poder fer res per salvar la conductora. Amb aquests accidents, 28 persones han mort a les carreteres lleidatanes aquest any, 9 més que en el mateix període del 2016. L’N-230 és una de les de més sinistralitat a la província i la millora és una reivindicació del territori. En un altre ordre, un motorista de 62 anys va patir divendres ferides de gravetat en un accident a Ivars d’Urgell i un conductor de 34 anys va resultar ferit lleu al xocar contra un habitatge a Balaguer.