Cinc persones ferides en una col·lisió a l'autovia A-2 a Lleida

Un altre ferit en un xoc entre dos cotxes a l’AP-2 a les Borges || Tres accidents mortals aquest cap de setmana a Catalunya, dos dels quals a la província

Sis persones van resultar ferides ahir en sengles accidents de trànsit que es van registrar a l’autovia A-2 a Lleida i l’autopista AP-2 a les Borges Blanques en un cap de setmana en el qual les carreteres catalanes han registrat tres accidents mortals, dels quals dos han estat a la província de Lleida, divendres a Bossòst, en què va morir una conductora de 40 anys, i dissabte a Seròs, on va morir un ciclista.

El sinistre que va registrar més ferits va ser el que va tenir lloc a les 8.45 hores al quilòmetre 462 de l’autovia A-2 al pas pel terme municipal de Lleida, segons va informar el Servei Català de Trànsit. Per causes que es desconeixen, van col·lidir un turisme i una furgoneta que viatjaven en direcció a Saragossa. Alguns d’ells van haver de ser rescatats de l’interior pels Bombers, que van desplaçar cinc dotacions fins al lloc. Dos persones van patir ferides de caràcter menys greu, mentre que les altres tres van patir lesions lleus. Tots ells van ser evacuats a l’hospital Arnau de Vilanova en ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els Mossos d’Esquadra, que hi van desplaçar cinc patrulles, van tallar un dels carrils de circulació i van regular el trànsit. A la tarda, l’ocupant d’un vehicle va resultar ferit en una col·lisió entre dos cotxes a l’autopista AP-2 a les Borges. El sinistre es va produir cap a les 18.10 hores, segons va informar Trànsit, i va obligar a tallar un carril de circulació durant una hora, la qual cosa va provocar un quilòmetre de retenció. La persona ferida va ser evacuada a l’hospital Arnau. Va patir ferides de caràcter lleu.



Lleida va tancar el cap de setmana amb dos morts d’accident. Divendres va morir una conductora de 40 anys (els seus familiars van informar ahir que vivia a Bossòst) al sortir de la via a l’N-230 a Aran. Dissabte va perdre la vida un ciclista a Seròs (vegeu el desglossament). D’altra banda, a la Seu es van registrar retencions quilomètriques cap a Andorra.

Segueixen sense identificar el ciclista mort a Seròs

? El ciclista que va ser atropellat mortalment dissabte a la nit a Seròs, com va avançar SEGRE ahir, seguia ahir a la tarda sense estar identificat, segons van informar des dels Mossos d’Esquadra, que van rebre l’avís de l’accident a les 21.15 hores. Pel que sembla, podria tractar-se d’un treballador temporer de la campanya de la fruita. L’home anava amb bicicleta pel camí lateral de la C-45 i al punt quilomètric 14,5 va creuar la carretera. Llavors un vehicle que anava en direcció a Maials el va atropellar. La conductora del cotxe va resultar ferida lleu. El ciclista anava sense casc, llums ni elements reflectors i, pel que sembla, la conductora no el va veure. Fins al lloc es van desplaçar tres patrulles dels Mossos. Els serveis d’emergència no van poder fer res per salvar-li la vida.