Alcarràs obrirà un Centre d’Interpretació del Món Rural a l’octubre

L’ajuntament d’Alcarràs habilita l’antic edifici Sauret, a l’antiga N-II, com a Centre d’Interpretació del Món Rural. Segons la regidora de Patrimoni, Noèlia Díaz, això serà possible gràcies a la col·lecció d’eines de Claudio Gòdia i altres peces propietat de veïns, algunes del segle XVIII, que han estat cedides a la població per poder obrir el museu. El material, que està guardat en un magatzem municipal, s’anirà canviant per tal de renovar les exposicions. El centre oferirà visites guiades en dies assenyalats i a petició de grups escolars o de visitants. D’aquesta forma, l’ajuntament vol continuar apostant per la promoció del llegat agrícola. Díaz va indicar que el museu s’obrirà el 22 d’octubre, en el marc de la Fira del Rebost.

En un altre ordre de coses, Díaz va assenyalar que el consistori ha obert la via administrativa per reclamar al propietari de la casa i annexos on va residir el president de la Generalitat de Catalunya, Francesc Macià, a Vallmanya, que condicioni l’immoble, ja que en l’actualitat està molt degradat i hi han aparegut esquerdes i s’ha esfondrat la teulada en algunes estances. Díaz va indicar que s’espera arribar a un acord amb l’amo, ja que l’ajuntament està disposat a recórrer a l’expropiació, si és necessari. La casa és Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i, per tant, s’ha de protegir.