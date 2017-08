Balaguer crearà rutes turístiques a peu per reduir el trànsit de vehicles al centre històric

Plafons informatius on s’indicarà la direcció i el temps que es tarda a arribar caminant a cada monument || Des del consistori estudien estendre aquesta senyalització a la resta del municipi

L’ajuntament de Balaguer preveu instal·lar a partir del mes que ve nous plafons per senyalitzar els punts turístics del centre històric de la localitat, amb l’objectiu de fomentar els desplaçaments a peu entre els visitants i veïns en comptes d’utilitzar els vehicles particulars. En aquest sentit, s’ha plantejat la col·locació de dos tipus de cartells: uns per proporcionar informació sobre els principals actius del municipi i uns altres en els quals es marcarà la direcció que s’ha de prendre i el temps que s’ha de caminar per arribar a llocs emblemàtics com ara l’església de Santa Maria, la plaça Mercadal,