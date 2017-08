Compren els drets de tala per preservar el pi negre del Solsonès

La Fundació La Pedrera, en vint hectàrees

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La Fundació Catalunya La Pedrera ha adquirit aquest any els drets en 19,5 hectàrees forestals de boscos singulars de pi negre i, de mans d’empreses socials, es porten a terme diferents actuacions que formen part del projecte europeu Life Pinassa, que té com a finalitat protegir els boscos més fràgils de Catalunya. Per aquesta raó, s’han firmat tres convenis amb tres finques diferents, dos al Solsonès i una a l’Anoia, per a la constitució de les respectives reserves forestals durant 25 anys a fi de preservar la zona com a mínim aquest temps.Amb aquestes noves reserves, que se sumen a