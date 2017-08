L’Algerri-Balaguer bomba l’aigua amb panells solars i estalviarà 100.000 €/any

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Els regants del canal Algerri-Balaguer han apostat per l’energia solar per reduir l’elevat cost elèctric que suposa el bombatge de l’aigua. Un sistema pioner per les seues característiques que entrarà en funcionament a finals de mes i que ajudarà a rebaixar la factura anual d’electricitat en més de 100.000 euros.Els panells solars per bombar aigua que instal·la la comunitat de regants del canal Algerri-Balaguer a la zona d’Ivars de Noguera estaran a punt d’aquí a dos setmanes, quan es preveu activar la bomba i iniciar la prova pilot que ha de permetre reduir el cost energètic de la comunitat, que