Rescaten dos àguiles ferides a Alins i Mollerussa

Una no podia volar a l’electrocutar-se

Nou rescat dels Agents Rurals després de ser electrocutada una au en una línia elèctrica. Aquesta vegada, segons va informar ahir el cos mediambiental de la Generalitat, l’avís el va donar un ciutadà i van poder recollir una àguila ferida prop d’una línia elèctrica a Mollerussa. Els Rurals van assenyalar que l’animal no podia volar i que va ser traslladat a un centre de fauna salvatge, on es va confirmar que estava ferit per electrocució.

Així mateix, els Rurals també van rescatar a Alins una àguila marcenca que també es trobava ferida i va ser trobada en un primer moment per un altre ciutadà. L’animal va ser traslladat a un centre de recuperació de fauna salvatge per determinar les causes de la seua lesió i poder alliberar-lo de nou en el seu hàbitat natural.

Dimecres passat, els Agents Rurals van informar a través del seu perfil de Twitter que un incendi forestal declarat a Senterada, al Pallars Jussà, va ser provocat per un voltor electrocutat en una línia elèctrica. Al lloc es van trobar dos exemplars més també electrocutats, per la qual cosa es va instar la companyia a instal·lar dispositius que evitin aquestes electrocucions.