Mollerussa torna a activar a l'estiu el Centre Obert per garantir dos àpats a 21 infants i joves



| MOLLERUSSA Actualitzada 29/08/2017 a les 13:09

En total, s’han repartit 1.566 dinars

© El centre obert de Mollerussa A.M.

L’Ajuntament de Mollerussa haurà garantit des del passat 3 de juliol i fins aquest proper divendres dia 1 d’octubre dos àpats al dia a un total de 21 infants d’entre 3 i 14 anys amb l’activació del Centre Obert La Banqueta, seguint amb el programa que es duu a terme des de fa quatre estius. En total, s’han repartit 1.566 àpats (792 esmorzars i 792 dinars) a les mateixes instal·lacions del centre que compta amb un espai adaptat com a cuina.



Els infants de Mollerussa que es beneficien d’aquest programa, els quals són derivats des dels serveis socials de base que depenen del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, han participat de dilluns a divendres des de les 9 del matí i fins a les 3 de la tarda de diferents activitats formatives i de lleure organitzades per les dues tècniques del Centre Obert.



L’objectiu del programa, finançat pel departament de Benestar i Família, és mantenir les activitats diàries dels centres oberts durant el període de vacances dels centres escolars per tal de garantir una alimentació saludable i a l’hora seguir amb el treball educatiu als usuaris d’aquests equipaments al llarg de tot l’any.



Durant aquest estiu i com a novetat, també s’han dut a terme dues trobades amb els infants i joves de la resta de la comarca beneficiaris del programa a través d’un centre obert itinerant que aquest any estava ubicat al Palau d’Anglesola.