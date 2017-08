La jutge porta a judici l’acusat de difondre una foto de la seua ex nua

Obre diligències i podria imputar-li diversos delictes, com ara violència domèstica, usurpació de la identitat i coaccions || Ell i la víctima van declarar ahir a Balaguer

La jutge que instrueix el cas del veí de Balaguer acusat de difondre una foto de la seua exparella nua a través de WhatsApp (vegeu SEGRE de dissabte) va decidir ahir obrir una investigació. L’acusat i la víctima estaven citats al matí al jutjat de violència contra la dona de Balaguer per celebrar un judici ràpid (procés que jutja faltes o delictes lleus). Tanmateix, i davant de la complexitat del succeït, la jutge va optar per prendre declaració a l’acusat i a la víctima a tall de diligències prèvies i obrir una investigació per valorar si acusa l’home de diversos