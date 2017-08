Els regadius de Lleida, amb prou aigua fins i tot per a un any més malgrat la sequera

Rialb i Oliana, per sobre de la mitjana, garanteixen el subministrament al canal d’Urgell i el Segarra-Garrigues || L’Aragó i Catalunya evita els prorratejos de la campanya passada gràcies a Sant Salvador

Els regs de Lleida tenen garantida la campanya malgrat la sequera de l’estiu i hi ha reserves d’aigua per a la pròxima, encara que la tardor i l’hivern que vénen siguin adversos. Els pantans de les conques que subministren els canals històrics i els nous regadius estan per sobre dels nivells de fa un any per aquestes mateixes dates. El sistema Oliana-Rialb, al Segre, que proveeix el Canal d’Urgell i el Segarra-Garrigues, té 301 hectòmetres cúbics (44 Oliana i 257 Rialb), 38 més que a finals d’agost del 2016. Segons el president del Canal d’Urgell, Ramon Carné, la campanya de