El Talladell elegeix els nous vocals que ‘desbloquejaran’ la junta de govern

Els veïns del Talladell van elegir ahir els nous vocals de l’entitat municipal descentralitzada (EMD) que substituiran els quatre que van dimitir el mes de juny passat i “desbloquejaran” la junta de govern. L’elecció directa d’aquests càrrecs, una cosa inèdita fins ara a Lleida, arriba després de dos plens suspesos per falta de quòrum a l’absentar-se Francesc Rodríguez, president de l’EMD i que exerceix com a alcalde pedani. Rodríguez tampoc no va participar en la votació.

Cinc candidats van optar als llocs de vocals. Els més votats van ser Xavier Bernaus, amb 61 vots; Ramona Rubí, amb 56; i Gemma Companys, amb 53. S’incorporaran a la junta de forma immediata, mentre que el quart, Marc Vilató (20 vots), ho farà quan es faci efectiva la renúncia de l’últim vocal després de la seua dimissió: des que ho va fer, no hi ha hagut cap sessió de la junta per formalitzar-la. Els veïns també van poder participar en una votació no vinculant per valorar la gestió de Rodríguez. Van votar 77 persones, de les que 60 van manifestar el seu rebuig i 8 van donar-hi suport. Hi va haver 8 vots en blanc i un de nul. El portaveu del PDeCAT/Demòcrates, Carles Pascual, va demanar “sentit comú i que tothom afluixi per tirar endavant el poble”.