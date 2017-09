Centenars de reserves a les portes de la temporada de la brama del cérvol

Tretze empreses i entitats programen activitats al voltant d’aquest fenomen

Centenars de persones han reservat ja les seues places per a les activitats relacionades amb la brama del cérvol a les portes de la temporada, que comença a mitjans de mes i s’allarga fins a l’octubre. Segons el patronat de Turisme de la Diputació, hi ha tretze empreses o entitats a Lleida que tenen programada alguna activitat per viure en primera persona aquesta experiència i reben durant aquests dos mesos a centenars de visitants. Una, Rutes 4x4 Ignasi, que realitza aquesta activitat a la reserva de caça de Boumort, té tots els dissabtes i diumenges plens, fet que significa que