El bisbe afirma que tècnics i veïns decidiran sobre l’escultura de l’església de Benavent

E. HERRERO 04/09/2017 a les 05:11

No preveu ordenar-ne per ara la retirada, malgrat que va ser col·locada sense permís, i creu que preval la unitat de la comunitat || Diversitat d’opinions a la localitat, però la majoria aposta per mantenir-la