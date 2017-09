Agramunt ja té a punt la nova llar d'infants municipal

L’antic equipament es trobava en zona inundable

Nou projecte educatiu

L’Era d’Agramunt, descoberta de l'entorn

La nova llar d’infants municipal l’Era d’Agramunt està a punt per iniciar la seva activitat aquest mes de setembre, segons ha informat aquest dimarts l’ajuntament. El nou equipament, que ha comptat amb un pressupost de 680.000 euros, serà inaugurat oficialment el pròxim dissabte a les 18.30 hores.Agramunt ja disposava d’una llar d’infants construïda als anys 90, però es trobava en zona inundable i després de les inundacions del Sió de l'any 2015, en què van morir quatre ancianes a les seues habitacions situades al semisoterrani del geriàtric , l’actual equip de govern i seguint les directrius fixades per l’Agència Catalana de l’Aigua i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre va decidir construir-ne una de nova i dedicar l’edifici existent a usos menys vulnerables.La nova llar d’infants anirà acompanyada al setembre d’un projecte educatiu basat en l’educació viva, un corrent pedagògic basat el contacte amb els elements naturals propis del nostre entorn i l’experimentació a través d’espais de lliure circulació.A més, el nou centre educatiu s’ha construït posant com a elements essencials la sostenibilitat i l’eficiència energètica. Per aquest motiu, s’ha utilitzat un sistema constructiu a partir de fusta tractada del Pirineu, un sistema de climatització d’alta eficiència energètica i un bon sistema d’aïllament i renovació d’aire.El nom del nou equipament, l’Era, escollit en sessió plenària, respon a la voluntat d’incorporar elements propis del territori. La il·lustradora agramuntina Serafina Balasch i el fotògraf també agramuntí Robert Penella s’han endinsat en els ecosistemes del nostre paisatge de la zona i han plasmat en grans murals que cobreixen els espais comuns del centre bona part de les espècies animals i vegetals pròpies de la nostra zona.L’equipament disposarà de diferents espais d’interès com ara l’espai experimentació, l’espai llum o l’espai dels sentits, a més de la plaça com a element central i de trobada.D’altra banda, amb l’objectiu d’incorporar els dos referents artístics més importants d’Agramunt, la nova llar d’infants inclou referències directes de Guinovart i Viladot. Concretament, en un dels murals hi ha integrat un dels mussols de fusta creat per Josep Guinovart i que la Fundació ha cedit a l’ajuntament d’Agramunt. Pel que fa a Viladot, hi són presents dos fragments dels seus poemes.