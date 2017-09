Inaugurada la millora de la plaça Montull de Soses



| SOSES Actualitzada 05/09/2017 a les 16:43

Les obres van començar a finals del 2016 i han suposat una inversió de 165.000 euros

© L'acte inaugural de la nova plaça Montull de Soses. Diputació de Lleida

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha inaugurat aquest dimarts a Soses la urbanització de la plaça Montull i de les vies adjacents. En l’acte, Reñé ha estat acompanyat per la vicepresidenta de la Diputació, Rosa Pujol, i han estat rebuts a l’ajuntament per l’alcalde de Soses, Isidre Mesalles, i la resta de la corporació municipal, a més d’alcaldes de municipis veïns.



Aquesta actuació era una de les millores urbanístiques previstes per a la present legislatura a Soses, i consistia en la urbanització de la plaça Montull i de diferents vies adjacents, com ara la cruïlla amb l’avinguda Catalunya, el carrer Portal i el carrer La Creu. La intervenció es va iniciar a finals del 2016 i ha suposat una inversió de 165.000 euros, dels quals 81.720 s’han finançat mitjançant un ajut de la Diputació de Lleida.



Reñé ha destacat que aquesta actuació ha estat possible gràcies a l’acord entre la Diputació i l’ajuntament per traspassar al consistori la titularitat d’aquest tram, facilitant així els tràmits administratius i la seva gestió urbanística. D’aquesta manera, l’ajuntament, a través d’un projecte “llarg i negociat, ha pogut executar aquesta obra just al centre del poble i en què la Diputació, com no podia ser d’una altra manera, hi ha participat econòmicament”.



La inauguració s’ha emmarcat dins els actes de la Festa Major de Soses, que aquest dimarts celebra el seu últim dia.