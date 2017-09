Un accident talla un carril de l'A-2 a Tàrrega durant quatre hores

SEGRE TÀRREGA

| TÀRREGA Actualitzada 05/09/2017 a les 09:54

Dos camions han col·lidit sense que es registressin ferits

© Un carril de l'autovia tallat en el punt de l'accident. Segre Tàrrega

Un accident entre dos camions ha obligat primera hora d’aquest dimarts a tallar un carril de l’A-2 a l’altura de Tàrrega, en direcció Barcelona, durant més quatre hores.



El sinistre, que no ha provocat ferits, ha tingut lloc a les 04:29 hores en el punt quilomètric 508 de l’A-2 per causes que es desconeixen i s’investiguen.



El carril dret ha estat tallat fins passades les 08:30 hores.