Iniciada la primera fase de la reconstrucció de l'església de Rosselló

REDACCIÓ Actualitzada 07/09/2017 a les 18:57

Consisteix en el recobriment i adequació de l'interior, així com la construcció de la base del campanar

© La visita a l'inici de les obres a l'església de Rosselló. Òscar Mirón

La primera fase de les obres de reconstrucció de l’església de Sant Pere de Rosselló ha començat oficialment aquest dijous. Els treballs han rebut la visita de l'alcalde de la localitat, Josep Abad; el director dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida, Josep Borrell; la directora de l'Institut d'Estudis Ilerdencs en representació de la Diputació de Lleida, Montserrat Macià, i el rector de la Parròquia de Rosselló en representació del Bisbat de Lleida, Josep Maria Escorihuela.



A la visita també han assistit els arquitectes responsables de l'obra Miquel Àngel Sala, Carles Sàez i Carme Casals.

Les obres tindran una durada aproximada de tres a quatre mesos i es preveu que al desembre, per a les festes de Nadal, ja es puguin oficiar els actes religiosos des del nou temple.



La primera fase de les obres consistiran en el recobriment i adequació de l'interior, així com la construcció de la base del campanar que dóna accés al cor de l'església. Aquesta primera fase compta amb un pressupost de 104.000 euros finançats pel Bisbat de Lleida, el departament de Cultura, la Diputació i l'ajuntament de Rosselló.



L'alcalde de Rosselló, Josep Abad, ha explicat que "és una gran satisfacció com a alcalde poder iniciar aquesta obra tan esperada pels veïns i veïnes del municipi" i ha afegit que "aquest inici suposa reconèixer tota la feina que s'ha fet fins ara, que ha estat dura, i poder utilitzar el temple com més aviat millor".



Al març d'aquest any, l'Ajuntament de Rosselló, el Bisbat de Lleida, el Departament de Cultura i la Diputació van acordar l’inici de la primera fase de les obres de reconstrucció amb un pressupost de 224.053 euros que a més del recobriment de la part esfondrada i habilitació del temple incloïa les tasques de desenrunament i consolidació. Del pressupost total, el Bisbat de Lleida aportarà un 33% (74.835 euros), el departament de Cultura aportarà un 35% (77.557 euros), la Diputació de Lleida se’n farà càrrec d’un 24% (53.775 euros) i l’Ajuntament de Rosselló aportarà el 8% restant (17.884 euros).



La segona fase de les obres, que consistirà en la reconstrucció del campanar, que es va esfondrar el passat 29 de gener de 2016, queda pendent per a més endavant, amb el compromís de les diferents parts implicades per contribuir en el seu finançament, que s’estima serà d’uns 280.000 euros.