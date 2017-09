Les repara la passarel·la de la Garona per la riuada del 2013

Van ajornar les obres perquè no afectessin la campanya turística d’estiu || La Diputació i l’ajuntament hi inverteixen 190.000 €

Els treballs de reconstrucció de la passarel·la per als vianants sobre la Garona han començat aquesta setmana després que la riuada del juny del 2013 l’arranqués parcialment. Les obres compten amb un pressupost d’aproximadament 190.000 euros, aportats per la Diputació de Lleida i l’ajuntament de Les. El tinent d’alcalde, Andreu Cortés, va explicar ahir que des del consistori van decidir ajornar les obres perquè no afectessin la campanya turística d’estiu i que la previsió és que les tasques acabin d’aquí a quatre mesos. Així mateix, la passarel·la hauria d’entrar en servei durant la pròxima temporada d’esquí. Cortés va apuntar també que han reestructurat la circulació de vehicles a la localitat perquè les tasques no afectin la vida diària dels veïns.

Val a recordar que la riuada del 2013 va desbordar desenes de cursos aranesos, va provocar danys materials per valor de cent milions d’euros i va obligar a desallotjar 300 veïns d’Arties, Les i Vielha. El pont sobre la Garona, que no va patir desperfectes importants, segueix obert, encara que només és per al pas de vehicles, per la qual cosa construir una passarel·la per als vianants és de vital importància per al municipi.