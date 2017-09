La Plataforma Prou Morts a l’N-240 es reunirà el dia 12 amb responsables de la conselleria de Territori i Sostenibilitat i de la Diputació de Lleida

El pròxim dimarts, reunió de la Plataforma Prou Morts a l’N-240



En finalitzar l’acte, Enric Mir ha confirmat que el pròxim dimarts, 12 de setembre, a les 18 hores la Plataforma “Prou Morts a l’N-240” es reunirà a l’ajuntament de les Borges Blanques, amb responsables de la conselleria de Territori i Sostenibilitat i de la Diputació de Lleida per acordar noves mesures que permetin actuar amb celeritat per reduir el perill de la via.

Més de tres-centes persones han assistit aquest dijous a Les Borges Blanques a l’acte en suport dels familiars i amics del jove de 20 anys, veí de la capital de les Garrigues, que dimecres va perdre la vida en un nou accident a l’N-240, aquesta vegada a l’alçada de Vinaixa.L’acte, que s’ha dut a terme davant del consistori borgenc, estava convocat per l’ajuntament i ha estat encapçalat per l’alcalde, Enric Mir, les regidores Núria Palau, Ariadna Salla, i els regidors Salvador Noguera, Enric i Josep Ramon Farran, entre altres alcaldes de poblacions veïnes i el president de la Cambra de Comerç de Lleida, Joan Simó.Allí s’han guardat 3 minuts de silenci i s’ha escoltat la versió de Sílvia Pérez Cruz del Cant dels Ocells.L’alcalde de Les Borges ha exigit “mesures immediates als responsables de la via, per disminuir el perill i alleugerir el pesat volum de trànsit que suporta l’N-240”. “Estem cansats de comptar els punts quilomètrics per víctimes i de fer minuts de silenci, necessitem que actuïn en allò que ja és possible i només depèn de la voluntat política”, ha reblat Mir en el seu parlament.