Les Borges acomiada amb emoció i ràbia l’última víctima mortal de la polèmica N-240

Més de 300 persones es concentren en memòria del jove de 20 anys mort dimecres al xocar amb el cotxe contra un camió a Vinaixa || Exigeixen mesures immediates per reduir el trànsit en aquesta carretera

Un acte multitudinari a les Borges Blanques va servir ahir per retre homenatge a l’última víctima de l’N-240 i per reclamar solucions imminents que ajudin a reduir la sinistralitat en aquesta carretera. Davant de l’ajuntament de la capital de les Garrigues, més de 300 persones es van concentrar ahir al migdia per guardar tres minuts de silenci en honor de Marc Roig Farrús, el jove conductor de 20 anys que va morir dimecres al col·lidir amb el cotxe contra un camió a Vinaixa. Entre els congregats hi havia veïns, familiars i amics, molts amics de la víctima que no van