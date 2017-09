Maniobres de prop de 300 militars al Pla de Beret

Més de 300 militars van iniciar ahir les maniobres de l’Exercici Minerva, que organitza cada any l’acadèmia general bàsica de suboficials (AGBS) de Talarn, a Aran. Concretament, els soldats van arribar ahir a Vielha amb camions i van estacionar al pàrquing de l’antiga caserna militar per desplaçar-se cap al Pla de Beret, on es duran a terme les maniobres durant quatre o cinc dies aproximadament. Des del Conselh Generau d’Aran van apuntar que les maniobres es porten a terme dos vegades a l’any, una a la primavera a la zona de la boca sud del túnel de Vielha i una altra a la tardor al Pla de Beret.

L’exercici estava planificat des de fa mesos i l’Exèrcit ja va comunicar fa més d’un mes al Conselh les maniobres i els preparatius necessaris per a aquesta activitat, que “és totalment normal”, malgrat la sorpresa de veïns.