Vielha suspèn les llicències per a habitatges d’ús turístic un any i n’analitzarà l’impacte

Vielha preveu suspendre durant un any la concessió de llicències de pisos turístics per frenar-ne la proliferació i estudiar l’impacte sobre el sector del lloguer. L’alcalde, Juan Antonio Serrano, plantejarà avui al ple municipal aquesta mesura i proposarà portar a terme durant aquesta moratòria un estudi que posi sobre la taula solucions a l’escalada de preus al mercat del lloguer i a la dificultat per trobar habitatge.Segons el primer edil, actualment els preus del lloguer a la capital aranesa poden oscil·lar entre 400 i 600 euros en el cas d’un estudi amb les mínimes condicions i els 700 euros per