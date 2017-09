© Parlen els alcaldes

Lleida (PSC)

Balaguer (ERC).

Tàrrega (PDeCAT).

Mollerussa (Pdecat)

La seu d’urgell (

PDeCAT

)

Cervera (PDeCAT)

.

Solsona (ERC)

Tremp (PDeCAT)

Les borges blanques (PDeCAT)

Sort (FEM, indep.).

La pobla de segur (ERC).

Soriguera (CUP)

Vielha (Unitat d’Aran)

Gimenells (PSC)

.

El pont de suert (PDeCAT)

Torre-serona (PSC).

La Fiscalia General de l’Estat ha ordenat als fiscals de Catalunya que citin a declarar com a imputats 712 alcaldes catalans (188 de Lleida) en qualitat d’investigats (abans, imputats) pel seu presumpte suport a l’1-O, a l’aparèixer en una llista de l’AMI en aquest sentit. Poden ser investigats per malversar, desobeir i prevaricar.. «No m’agrada veure col·legues imputats, i el Govern n’és el responsable al municipalitzar l’1-O»«Està fora de lloc citar els alcaldes a declarar. Únicament els queda la política de la por»«Fem un exercici de democràcia i estem més que legitimats i no tenim por de l’Estat». «Citar els alcaldes és una mesura desesperada. Seguirem amb el que s’ha marcat i amb una actuació unitària». «No es pot resoldre per la via judicial un problema que és polític. Qui té el problema és l’Estat»«És una barbaritat i demostra la falta de qualitat democràtica de l’Estat. Si em criden aniré a declarar». «Està clar que fan política, no fan justícia. Respectarem la legalitat del Parlament sense por». «No fem res il·legal. Posarem les urnes perquè la ciutadania així ho demana i són els que ens van elegir»«No crec que ens citin a tots. A la campanya estarem al costat del Govern i amb respecte a totes les parts»«La citació està fora de lloc i no entenc la persecució a les administracions públiques»«Aniré a la citació allà on em diguin. El fiscal està en el seu dret de prendre’ns declaració»«És una violació de les llibertats i de la democràcia, de manera que no atendrem la citació»«Sobre la citació, prefereixo no opinar. Sobre els locals, a Vielha, el Conselh Generau tindrà locals»«Respecto tota decisió de fiscals i jutges, com no pot ser de cap altra forma sent un càrrec electe»«[Sobre la citació], no crec que sigui la manera de procedir. Quant a l’1-O, ja hem decidit els locals»«[La citació del fiscal als alcaldes] és un tema greu i és necessari buscar la proporcionalitat»