Balaguer obre la Fira de l’Harpia, que durarà tres dies

L’arribada de grups de recreació històrica medieval a Balaguer donarà inici aquesta tarda a la celebració de l’Harpia 2017, que atreu cada any milers de persones a la capital de la Noguera i que es prolongarà fins diumenge vinent. Els actes festius començaran amb una visita teatralitzada pel centre històric a partir de les 21.30 hores. Serà el preludi d’un extens programa d’escenificacions i activitats a partir de demà i durant tot el cap de setmana.

Inclourà espectacles de joglars i bufons, demostracions d’oficis antics, recreacions històriques i explicacions sobre diferents aspectes de la vida en l’edat mitjana. Els organitzadors recomanen als assistents que acudeixin a la celebració amb disfresses d’època.

La celebració de l’Harpia d’aquest any ha anat precedida per un taller organitzat dissabte passat per la colla gegantera i grallera de Balaguer sobre com es pot fer un escut medieval (vegeu SEGRE de diumenge passat).

La programació incloïa ahir a la nit una conferència sobre l’edat mitjana al Museu de la Noguera.