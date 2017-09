Sort hissa la ‘rojigualda’ a l’ajuntament per “imposició del Govern central”

L’ajuntament de Sort ha hissat la bandera espanyola a les astes de la casa de la vila, al costat de l’ensenya catalana i la municipal, després d’anys durant els quals no podia veure’s cap d’aquestes a la seu del consistori. És el resultat d’una sentència judicial que exigeix a l’equip de govern de Fem Municipi i la CUP complir la llei estatal sobre símbols oficials, una norma que estableix que la rojigualda s’ha d’exhibir en un lloc “preferent”. A la vora de l’entrada de l’edifici, un cartell informa que la bandera estatal “oneja en aquest ajuntament per imposició del Govern central i en compliment d’una sentència judicial”. L’alcalde, Raimon Monterde (FEM), va subratllar que l’ajuntament no tenia la intenció d’hissar la bandera espanyola i va assenyalar que ho han fet per evitar sancions, amb un cost que repercutiria en els veïns. Aquest és un nou episodi de la guerra de banderes que ha suposat denúncies i sentències contra ajuntaments que no exhibien l’ensenya espanyola. Així mateix, la junta electoral ha vetat l’estelada en edificis que acullin col·legis electorals durant les eleccions. D’altra banda, la Seu va acordar aquesta setmana requerir la retirada de pals de la comissaria de la Policia Nacional on oneja la rojigualda a l’incomplir normes urbanístiques.