Ajuts a ajuntaments per rebaixar el nivell de pol·lució

La Diputació finançarà part dels projectes dels pobles || Reñé veu “perversa” la dotació de l’Estat per a Catalunya

El president de la Diputació, Joan Reñé, va anunciar ahir als consells comarcals el cofinançament del 25% en els projectes municipals de reducció de CO

2

que es presentin dins de la nova línia d’ajuts europeus FEDER de creixement sostenible 2014-2020. La dotació del programa és de 336 milions d’euros i la distribució territorial que fa el Govern de l’Estat és de 16,3 milions d’euros per a Catalunya, un repartiment que Reñé va criticar i va titllar de “pervers, com desgraciadament i molt sovint acostuma a passar, ja que hi ha una desproporció que estem patint des de Catalunya com en tants altres casos”. En aquest sentit, va explicar que Andalusia rebrà 16,3 milions d’ajuts i les illes Canàries, un total de 24 milions. Reñé va puntualitzar que “en totes aquelles propostes que siguin avaluades i ateses, i que vindran cofinançades amb un 50 per cent per fons comunitaris, la Diputació aportarà un 25 per cent”, va concloure.

Projectes d’estalvi, eficiència energètica i sostenibilitat

? Tots aquells ajuntaments de menys de 20.000 habitants que ho desitgin podran presentar propostes per reduir les emissions de diòxid de carboni al seu municipi. Aquests projectes estaran cofinançats al 50% pel programa operatiu FEDER. De la totalitat del pressupost, la Diputació de Lleida finançarà una quarta part. Els municipis hauran de reduir les emissions de diòxid de carboni amb projectes singulars d’estalvi i eficiència energètica (en edificació i en infraestructures i serveis públics), mobilitat urbana sostenible (transport urbà net, transport col·lectiu, connexió rural, millores a la xarxa viària, transport ciclista i desenvolupament de sistemes de subministrament d’energies netes, entre d’altres) i ús d’energies renovables.