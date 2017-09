Balaguer torna a l’edat mitjana amb el certamen de l’Harpia

Inclou el Mercat Medieval, batalles i visites teatralitzades

Amb la visita teatralitzada pel Centre Històric de Balaguer es van iniciar ahir els actes de la Fira de l’Harpia 2017 a la capital de la Noguera, que comptava amb més de cinquanta activitats, actes i tallers durant tres dies. La pluja va impedir ahir el muntatge del campament medieval al parc de la Transsegre a càrrec dels grups de recreació històrica, que ha estat ajornat fins a avui. El certamen arriba a la setena edició i el seu principal actiu és l’alta participació dels veïns de la capital.

La celebració, que s’allargarà fins demà, comptarà amb recreacions d’època, espectacles d’acrobàcies i jocs dirigits a tots els públics, entre d’altres.

El centre de la capital és per als organitzadors un lloc idoni per a aquesta mena de recreacions, que inclou el Mercat Medieval, visites guiades, tallers, batalles i diverses cercaviles. Paral·lelament, durant el dia d’avui, també està prevista la mostra d’antics oficis al carrer del Pont, una iniciativa organitzada per l’Associació de Veïns del Centre Històric.

El plat fort d’aquest certamen és el sopar popular ambientat a l’edat mitjana.