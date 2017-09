Jutgen un jove de la Seu acusat d’intentar matar la seua ex

Segons Fiscalia, que demana 22 anys de presó, va provocar un xoc

L’Audiència de Lleida jutjarà dimarts i dimecres de la setmana que ve un jove de la Seu d’Urgell que la Fiscalia acusa d’haver intentat matar l’exparella envestint amb el cotxe en què anaven un altre vehicle mentre circulava per l’N-260, a Ribera d’Urgellet. S’enfronta a una pena de presó de prop de vint-i-dos anys com a presumpte autor d’un delicte d’intent d’homicidi, pel qual la Fiscalia demana que se’l condemni a nou anys i onze mesos de presó, a més de no poder atansar-se a l’exparella durant el mateix temps de la condemna. Així mateix, sol·licita dotze anys de presó