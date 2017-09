Decomissen 181 plantes de marihuana a Juncosa

Els Mossos d’Esquadra van intervenir dimarts de la setmana passada un total de 181 plantes i 61 grams de cabdells de marihuana en una finca de la partida l’Estepa, al terme municipal de Juncosa. La policia catalana va denunciar penalment els dos suposats responsables de la plantació per un delicte contra la salut pública després de localitzar-los a la finca, en la qual hi ha una torre. Es tracta d’un veí de Lleida i un altre d’Albatàrrec, tots dos de 38 anys i de nacionalitat espanyola. Es dóna la circumstància que la torre on els Mossos van localitzar la droga és propietat de la mare d’un dels denunciats, segons van explicar fonts policials. D’altra banda, el jutge va enviar dissabte a la presó els tres detinguts dijous a Juneda acusats de conrear marihuana, tal com va avançar SEGRE diumenge passat.