Amplien l’Escola Pia de Tàrrega amb un edifici on hi haurà un pavelló

L’Escola Pia de Tàrrega projecta ampliar l’actual centre educatiu amb un nou edifici annex de 950 metres quadrats. El director, Jordi Roig, va explicar que “es tracta d’un projecte a mitjà termini que permetrà acabar amb la seua principal carència ja que s’hi habilitarà una gran sala que serà un pavelló polivalent”. Actualment, quan els alumnes han de fer alguna activitat esportiva es desplacen al pavelló municipal a la zona esportiva. El projecte es determinarà en les properes setmanes. Dos equips d’arquitectes estan dissenyant les seues propostes. Tant una com l’altra han de preveure una sala pavelló polivalent. Roig va avançar que, amb tota probabilitat, els cursos d’Infantil i Primària es traslladaran a les dependències del nou edifici que s’habilitaran a més de la sala polivalent, mentre que l’actual es destinarà a tecnologia, laboratori i biblioteca així com a futurs cursos que podria oferir l’Escola Pia encara per determinar, com podrien ser preescolar, Cicles Formatius o Batxillerat. Abans d’iniciar les obres del nou edifici, des de finals de juliol fins al 7 setembre passat es van executar els treballs de demolició d’un magatzem annex a l’Escola Pia que van obligar a tallar el trànsit rodat a la zona. Durant l’estiu també s’han fet diferents actuacions de millora, com la reforma de la pista, que s’ha pavimentat de nou.