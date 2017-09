Rull cita els alcaldes per tancar l’acord per l’N-240

Destaca que el Govern proposa mesures a curt i llarg termini || “El més important és aconseguir el consens territorial”

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va citar ahir els alcaldes de les comarques de les Garrigues i la Conca de Barberà entre el 15 i el 20 d’octubre per tancar l’acord per l’N-240, després que els alcaldes insistissin que cal buscar solucions a la sinistralitat.

Rull va destacar que “el més important és aconseguir el consens del territori i parlar amb el sector del transport per fer-ho viable”. El conseller va visitar ahir la localitat d’Almacelles per participar en una xarrada amb el professor Josep Capdeferro al Museu Josep Mas Dordal, per presentar l’exposició Cada nació escull les seves pròpies lleis.

Entre les mesures que planteja el Govern per a l’N-240 n’hi ha a curt termini i d’estructurals. “La prohibició del trànsit de vehicles pesants entre les Borges i Montblanc és una d’aquestes mesures, i s’iniciaria l’1 de gener, mentre que les mesures estructurals serien duplicar l’N-240 des de les Borges fins a Lleida”, va dir el conseller.

En cas que hi hagués consens entre els alcaldes a tirar endavant el projecte estructural, la voluntat del Govern català és que aquest desdoblament entri en funcionament a partir del gener del 2019.