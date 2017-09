Ferit de gravetat al ser atropellat a Mollerussa

El vianant va ser evacuat a l’Arnau

© Imatge d'arxiu de l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida. SEGRE

Un veí de Mollerussa de 44 anys va resultar ferit greu aquest diumenge de matinada al ser atropellat per un vehicle al centre de la localitat. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 2.27 hores que s’havia produït un atropellament al carrer Ferrer i Busquets, just davant de l’església de Sant Jaume de la capital del Pla d’Urgell. A causa de l’atropellament, un vianant va patir ferides de gravetat i va ser traslladat per una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida en estat greu. La Policia Local investiga les circumstàncies d’aquest succés, encara que va assenyalar que el conductor del vehicle va marcar negatiu en la prova d’alcoholèmia. Així mateix, els Bombers van traslladar fins al lloc dos dotacions.