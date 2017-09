Agents entren almenys a Oliana, Almacelles, Alpicat, Tàrrega, Aitona, Guissona i Bellpuig

Mapa dels ajuntaments

Tres agents de paisà de la Guàrdia Civil han entrat aquest dilluns al matí a l'ajuntament d'Oliana (Alt Urgell) amb una ordre de fiscalia per requerir documentació sobre el referèndum de l'1-O . En aquell moment, l'alcalde, Miquel Sala, es trobava al jutjat de la Seu d'Urgell, on donava suport a l'alcalde de Bellver de Cerdanya, citat també per col·laborar en el referèndum.Els agents han entrat a les 9.00 hores i han sortit mitja hora després. El requeriment de fiscalia anava dirigit a la secretària de l’ajuntament, que no els hi ha pogut entregar cap paper perquè els alcaldes que col·laboren amb el referèndum van signar tota la documentació a títol personal.“Ara cada matí ens despertarem amb una de nova, no sabem fins a on arribarem”, ha dit Sala en declaracions a SEGRE.La Guàrdia Civil també ha acudit aquest dilluns al matí, al menys, als ajuntaments d’per demanar documents de l’1-O.La Guàrdia Civil, a instàncies de la Fiscalia, requerirà aquest dilluns als secretaris municipals de 31 ajuntaments catalans que entreguin còpia dels documents de suport al referèndum independentista que hagin redactat, han informat fonts de la investigació.A més d'aquesta documentació, la Fiscalia ha demanat que entreguin tots els documents pels quals els Ajuntaments cedeixen locals per a la celebració de l'1-O.