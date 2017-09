Ajuntaments denuncien encara microtalls i Empresa inicia expedients informatius

Responsables comarcals consideren que la companyia encara no ha fet una intervenció suficient || La Generalitat creu que hi ha dèficits sense reparar que generen la interrupció del servei

La majoria de comarques de Lleida que l’últim any han fet arribar les queixes a la Generalitat per freqüents microtalls de llum que pateixen els seus municipis protesten perquè els continuen patint, tret de la Segarra i el Jussà, on ja es duen a terme millores i han descendit. A mitjans d’agost una desena de pobles de la Noguera van tornar a patir talls de llum enmig de la campanya turística d’estiu. El delegat d’Empresa i Coneixement a Lleida, Ramon Alturo, va recordar ahir sobre això que “estem fent les comprovacions tècniques i obrint expedients informatius ja que hi ha