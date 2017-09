El jutge interroga un veí de Vielha acusat d’abusar de la seua filla

La seua exparella i mare de la nena, de 5 anys, el denuncia també per violència masclista || El jutjat obre diligències a instàncies del Ministeri Fiscal

El jutjat de primera instància i Instrucció número 1 de Vielha té previst acollir demà la declaració com a investigat d’un veí de la capital de la Val d’Aran acusat d’abusos sexuals a la seua filla de cinc anys. Segons fonts pròximes al cas, el jutjat va decidir obrir diligències a instàncies de la Fiscalia després de rebre una denúncia de la mare de la menor i exparella de l’acusat per violència masclista i abús sexual infantil.La denunciant assenyala que la seua exparella va sotmetre la filla a abusos mentre vivien a Vielha, on va nàixer la petita i va