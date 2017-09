Pla d’ajuts del Govern per a la millora de refugis de les estacions de nòrdic

C. SANS

El departament de Territori ha llançat una nova línia d’ajuts destinats a la millora de les infraestructures de les estacions d’esquí nòrdic. Cada complex rebrà un total de 100.000 euros que inicialment destinarà a la millora dels refugis, però que en edicions posteriors es podrà utilitzar per adequar la resta d’infraestructures. Ho va anunciar ahir a la Seu d’Urgell el director general de Polítiques de Muntanya, Albert Alins, que va presidir la constitució del grup de treball de les estacions d’esquí nòrdic, emmarcat en la taula estratègica de les estacions de muntanya catalanes.

La Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de l’Esquí Nòrdic elaborarà primer i amb cadascuna de les estacions (Sant Joan de l’Erm, Tuixent-la Vansa, Aransa, Lles de Cerdanya, Guils Fontanera, Virós-Vall Ferrera i Tavascan) un document de diagnosi per identificar les necessitats de les infraestructures. Posteriorment, previsiblement a partir del 2018, llançaran la convocatòria d’ajuts, que serà de 100.000 euros per estació i de forma anual.

Alins va anunciar així mateix la consolidació de la línia d’ajuts per a la neteja i el manteniment dels accessos de les estacions d’esquí que el Govern va recuperar l’any 2016 per valor de 120.000 euros.