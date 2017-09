Dimiteix el secretari general de CDA, Luis Carlos Medina

M. Moga / Redacció Actualitzada 28/09/2017 a les 09:00

© Luis Carlos Medina

Luis Carlos Medina va dimitir aquest dimecres com a secretari general de Convergència Democràtica Aranesa-Partit Nacionalista Aranès al· legant estrictament motius professionals per dedicar-se plenament a la seua carrera d’advocat. Medina renuncia al càrrec en el qual ha estat de manera oficial durant quatre mesos, des del mes de maig passat, quan va ser ratificat en el tercer congrés nacional de la formació convergent i va assumir el lloc de l’anterior secretari general de CDA, Àlex Moga. No obstant, Medina es manté com a vicesíndic primer del Conselh Generau d’Aran. Ahir va argüir que té un volum molt elevat de feina com a advocat quan s’obre, a més, el procés de refundació de CDA. Va afegir que no té res a veure amb l’1-O, si bé la renúncia es produeix quan falten pocs dies per al referèndum. La formació ha deixat llibertat de participació als militants. CDAPNA, de moment, encara no ha manifestat qui rellevarà Medina en el càrrec davant de les pròximes municipals del 2019.