Cultura i tradicions dels Estats Units envaeixen la fàbrica de Cal Trepat

El Museu de la Mecanització Agrària Cal Trepat de Tàrrega celebra aquest cap de setmana la segona edició del McTrepat, una iniciativa cultural i lúdica que pretén donar a conèixer el patrimoni industrial de la capital de l’Urgell. Els visitants poden disfrutar d’una vintena d’activitats relacionades amb la cultura i les tradicions de l’Amèrica del Nord, ja que McTrepat va nàixer per retre homenatge a l’origen nord-americà de la maquinària agrícola que es produïa a l’antiga fàbrica J. Trepat. Entre les propostes, hi ha tallers de country, maquillatge i manualitats, gastronomia (food trucks) i exhibicions de balls com swing, rock’n’roll, shag i claqué, entre d’altres.