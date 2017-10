Els càmpings lideren l’auge del turisme, amb un 15% més

La Diputació confirma els bons resultats de l’estiu, amb xifres rècord || Lleida va tancar la campanya amb 610.000 turistes

Els càmpings de Lleida han sigut aquest estiu els allotjaments turístics on més ha crescut l’afluència de visitants, amb un 15,5% més d’ocupació i un 7% més de viatgers en relació amb l’any passat. Els hotels han tingut un 7% més d’afluència i els apartaments turístics, un 6,1%. Tal com va avançar el sector, el turisme rural ha experimentat en canvi un retrocés respecte a l’estiu del 2016, amb un 11% menys de pernoctacions, segons les dades del patronat de Turisme, que a falta de les últimes dades de setembre situen l’estiu del 2017 per sobre de les xifres obtingudes el 2006 i 2007, considerades com les millors abans de la crisi. El sector turístic a Lleida manté una tendència a l’alça des de l’estiu del 2013 i tanca la temporada amb 610.000 turistes, que han generat 1,7 pernoctacions. El responsable de l’Associació d’Empreses d’Esports d’Aventura del Sobirà, Flòrido Dolcet, va confirmar per la seua part que la temporada, que finalitzarà el dia 15, serà molt bona, amb un 7% més d’activitats contractades.

El president de la Federació d’Hostaleria, Josep Castellarnau, va apuntar que s’han complert les expectatives superant la previsió inicial. Tanmateix, l’ocupació en el turisme estranger s’ha reduït en un 4%.

D’altra banda, la Diputació promociona aquests dies les rutes de moto en el mercat internacional.