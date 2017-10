L’Uruguai frena la tornada d’una nena a Vielha per un cas d’abusos

La mare de la menor, de 5 anys, va denunciar l’exparella per maltractar-les || El pare va declarar com a investigat el setembre passat i la jutge demana més diligències

El Tribunal Suprem de l’Uruguai ha paralitzat la tornada d’una nena a Vielha que reclamava el seu pare després que aquest sigui investigat per presumptament sotmetre-la a abusos sexuals. Com ja va publicar aquest diari, el progenitor va declarar el 27 de setembre passat als jutjats de Vielha després que la seua exparella el denunciés per maltractaments a ella i per abusos a la menor, de 5 anys. Totes dos es troben a Montevideo, on van viatjar l’abril del 2016. El pare va denunciar la seua exparella per sostracció de menors, cosa que va obligar la Justícia uruguaiana a ordenar