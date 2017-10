Un incendi crema les golfes d'una casa a Castellserà

M. Grau Actualitzada 05/10/2017 a les 09:38

Part de la teulada s’ha esfondrat, sense provocar ferits

© Vista de Castellserà. Jordi Guardiola

Almenys tres persones han hagut de passar la nit fora de casa per un incendi que ha cremat les golfes i ha esfondrat part de la teulada de l'edifici on vivien a Castellserà, a l'Urgell. Segons els Bombers de la Generalitat, l'avís de foc s'ha rebut deu minuts després de les dues de la matinada provinent d'un habitatge del carrer de les Eres d'aquesta població.



Fins al lloc s'hi han desplaçat vuit dotacions d'aquest cos i a primera hora del matí encara hi havia una dotació que supervisava l’extinció del foc, per evitar les revifades. L'incendi, però, s'ha donat per controlat a dos quarts de quatre de la matinada.



Com a mesura preventiva, els veïns de l'immoble no han pogut passar la nit a casa seva perquè encara s'ha de comprovar que l'estructura de l'edifici no s'hagi vist afectada per les flames.