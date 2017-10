El CatSalut haurà de pagar 139.000 euros per una nadó morta a Tremp

Un jutjat de Barcelona considera que hi va haver un “dèficit assistencial” a l’hospital del Pallars || La pediatra, que va fallar el diagnòstic, va ser absolta de negligència

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El Servei Català de Salut (CatSalut) haurà d’indemnitzar amb 139.000 euros els pares d’una nadó de 18 mesos que va morir el 2010 a l’Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp, per una obstrucció intestinal que no va ser diagnosticada, segons va informar ahir Europa Press. El jutjat de Tremp va absoldre el 2014 per la via penal la pediatra que va atendre la petita i els pares van perseverar en la reclamació per la via civil. Ara, el Jutjat de Primera Instància número 29 de Barcelona ha condemnat el CatSalut a pagar aquesta quantia en una sentència ferma del juny