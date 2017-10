Guàrdies civils de Còrdova atenen un accident a Peramola i col·laboren en un foc a Oliana

© L'incendi de matolls a Oliana Guardia Civil © L'accident a la C-14 a Peramola Guardia Civil



Agents de la Guàrdia Civil de Còrdova, destinats a Catalunya a causa de la situació política, van atendre aquest dijous un jove de 22 anys que va patir un accident a Peramola, en sortir de la via i bolcar el cotxe que conduïa per la C-14.



Una patrulla de la Guàrdia Civil de Còrdova també va col·laborar a última hora de la tarda de dijous en un foc que va calcinar llenya a l'abocador d'Oliana. Hi van treballar dos dotacions dels Bombers.