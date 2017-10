El CAP de la Seu estrena consulta per ajudar a deixar el tabac

A través d’un professional d’infermeria que fa el seguiment

El CAP de la Seu d’Urgell ha posat en marxa una consulta d’infermeria per ajudar els usuaris a deixar de fumar, que s’ha creat arran de les nombroses demandes fetes als professionals sanitaris per tenir un tractament amb el qual abandonar el tabac. Aquest professional treballa segons les pautes del Programa d’Atenció Primària Sense Fum i ofereix ajuda tant als pacients que estan decidits a deixar el tabac com a qui encara no ha pres la decisió. Es fan intervencions motivacionals, s’ofereix consell i suport en les sessions conductuals i en les farmacològiques i es programen visites de seguiment. La principal pauta és la constància dels usuaris en la seua decisió, encara que hi hagi recaigudes, ja que amb cada intent augmenten les possibilitats de deixar l’hàbit. Per aquesta raó, és important no abandonar les visites programes de seguiment, escoltar els consells del professional i estar motivat.

El consum de tabac és la principal causa de mortalitat evitable. Les sessions per deixar de fumar poden arribar a unes taxes d’abstinència del 30%.