Acaba el judici a set acusats de tràfic de drogues i prostitució a l’Alt Urgell

Fiscalia manté la petició de deu anys

El judici contra set acusats de pertànyer a un grup criminal que es dedicava a la prostitució i al tràfic de drogues va quedar ahir vist per a sentència a l’Audiència Provincial de Lleida, després de tres sessions de declaracions. Ahir va ser el torn dels últims testimonis, un dels quals per videoconferència, i de les conclusions finals de les dos parts. La Fiscalia va mantenir la petició de pena de deu anys per a cadascun dels acusats per tres delictes: un de pertinença a grup criminal, un altre contra la salut pública i un altre de prostitució. “De les proves practicades, queda acreditat que s’exercia la prostitució i que se’n lucraven. Tampoc hi ha cap dubte que es ficava i es venia droga”, va assegurar el fiscal durant la seua intervenció.

Els set acusats, que van negar els fets dels quals se’ls acusa, van ser detinguts el setembre del 2015 en una operació portada a terme en un xalet situat al polígon industrial de Montferrer, on es localitzava el Club Venus. El Ministeri Públic considera que aquest era el lloc on tenien controlades les dones que obligaven a prostituir-se i que les tenien vigilades. A més, se les obligava a informar els acusats si volien sortir d’allà. També, segons el Ministeri Públic, hi havia càmeres a les habitacions on es practicava la prostitució i tenien instal·lats micròfons a les habitacions on dormien les dones, la majoria de les quals eren d’origen brasiler.

Els acusats són la parella que regentava l’habitatge, el propietari, el cambrer del local, la persona que s’encarregava del manteniment de la casa, un taxista de la Seu d’Urgell i l’home que presumptament facilitava les drogues amb les quals es traficava. La Fiscalia considera que el xalet en qüestió era un punt de venda de substàncies estupefaents.