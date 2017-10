Firmen el conveni per al camp de golf de Bossòst

L’ajuntament de Bossòst va acollir ahir la firma del conveni per impulsar l’escola i el camp de golf a la zona dels Prats dera Lana. A l’acte van assistir l’alcalde, Amador Marquès, la impulsora del projecte, Pilar Tuneu de Rottier, i un representant de l’empresa d’enginyeria Green Project, Alfonso Vidaor, que serà l’encarregat dels projectes de viabilitat, urbanístics i de disseny, mentre que el consistori pagarà l’estudi topogràfic. L’ajuntament va aprovar en el ple del mes passat el model de contracte que s’haurà de formalitzar amb els propietaris dels terrenys on s’ubicarà el complex, que preveu la cessió de les finques a l’ajuntament per un termini de trenta anys. Les instal·lacions comptaran amb una superfície de 25 hectàrees i nou forats en un principi, encara que preveuen ampliar-lo fins a divuit.