Més control als vedats de caça municipals del Segrià

El consell va ratificar ahir una proposta d’Aspa per identificar els caçadors || Per a una major seguretat dels forestals

El ple del consell del Segrià va aprovar ahir per unanimitat una moció per extremar el control als vedats de caça municipals de la comarca a fi d’evitar successos com el de 21 de gener d’aquest any en què en van morir dos forestals, Xavier Ribes i David Iglesias, a causa dels trets efectuats per un caçador sense autorització que caçava al vedat d’Aspa. El mes d’agost passat, l’ajuntament d’aquesta localitat ja va declarar un any de dol en el qual només podran caçar els socis sense admetre ni expedir altres tiquets o cartilles a qualsevol altre caçador. A més, l’Àrea Privada de Caça tindrà identificats i controlats amb un control documental i una llista tots els caçadors. Tampoc es donaran permisos puntuals ni de cap de setmana per a la caça del tord, una de les més sol·licitades.

La presidenta del consell i alcaldessa d’Aspa, María José Invernón, va explicar que el que ara es pretén és que tots els pobles del Segrià i també les comarques veïnes com les Garrigues, el Pla, l’Urgell, la Segarra i la Noguera, a les quals es remetrà l’acord perquè el debatin, ratifiquin la moció. Invernón va puntualitzar que la ratificació de la proposta compta amb el suport dels trenta-vuit pobles del Segrià per ser més prudents i exhaustius en el control dels vedats i “limitar l’accés a tot el que no vagi correctament documentat”.



Proposta per fer una llista i extremar la vigilància dels que entren en els vedats

Una solució proposada pel consistori d’Aspa seria la posada en marxa d’un sistema de cartilles en el qual constin totes les dades del caçador i, d’aquesta forma, minimitzar els riscos.

En la sessió també van prendre possessió els nous consellers Joan Carles Miró Puigvecinos i Pere Puigròs Comte, que estaran en el consell els propers dos anys, segons l’acord municipal per rellevar els seus antecessors en aquestes dates.

També es va donar llum verda a la modificació de la composició de la comissions informatives i de representació del consell en altres entitats i la moció en contra de la violència i repressió de l’1-O (més informació a la pàgina 5).