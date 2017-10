Firauto de Balaguer preveu un bon nombre de vendes

Més de 200 vehicles de segona mà i km0

El director dels Serveis Territorials del departament de Coneixement i Empresa de la Generalitat de Catalunya, Ramon Alturo, ha inaugurat aquest matí la 26ª edició de Firauto, la fira del vehicle segona mà de Balaguer. Alturo a volgut felicitar a l’ajuntament per continuar apostant per aquesta fira tant potent i consolidada a les comarques de ponent, i alhora demandada pel sector, que any rere any repeteix en aquest tipus de fires d’automoció de mercat de segona mà i vehicles Km0 . L’alcalde de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, ha coincidit també en que és el sector el qui sol·licita aquesta fira que permet donar sortida a un estoc important de vehicles amb una gran oferta a tot el recinte firal. El certamen ofereix durant tot el cap de setmana més de 200 vehicles i compta amb 22 expositors, la majoria de la capital de la Noguera. Firauto compta també, un any més, amb el Mercat de la Ganga, amb vehicles amb preus no superiors als 6.000 euros. D’altra banda, com cada any és presenta alguna novetat en l’oferta, aquest per exemple, la retolació de vehicles. També s’hi poden trobar representats altres sectors, com són els remolcs i la maquinària industrial, el complements per als automòbils i el sector de l’àudio.