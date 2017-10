Llimiana posa en relleu a la Fira del Mostillo productes locals

El certamen també va acollir la cinquena trobada de forjadors

Llimiana va celebrar ahir la vuitena edició de la Fira del Mostillo, en la qual més d’un miler de persones van poder degustar aquestes tradicionals postres elaborades amb el most cuit i acompanyat de fruita seca. No obstant, els carrers de Llimiana també van acollir una quinzena de parades de productes de proximitat per posar en relleu el treball dels artesans. Paral·lelament, el certamen també va acollir la cinquena edició de la trobada de forjadors, amb la participació d’una desena d’artesans que van forjar una barana per col·locar-la en un espai públic de la població. L’alcalde, Josep Terré, va destacar que l’objectiu de la fira és donar a conèixer els productes locals i recuperar unes postres molt antigues. La jornada va comptar amb la presentació del llibre La conca de Tremp. Celler del Pirineu, de Xavier Tarraubella i Laureà Pagarolas.